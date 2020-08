Dl Agosto approvato dal Cdm "salvo intese tecniche". Conte: "100 miliardi per cittadini e imprese" (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera il cosiddetto "Decreto Agosto" che prevede misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus. Tra i punti salienti del provvedimento troviamo le tasse posticipate e i contributi rateizzati per tutte le partite Iva, lo stop ai licenziamenti, il fondo casalinghe, il welfare aziendale raddoppiato, incentivi auto, sgravi per le imprese, condoni per i concessionari delle spiagge. Inoltre viene prorogato il reddito di emergenza. Ci sono anche risorse importanti per la sanità. Stasera è stata approvata anche la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.Per quanto riguarda la tasse e i contributi sospesi a marzo, aprile e maggio, potranno essere saldati in due anni e le rate mensili da quattro diventano 24, ... Leggi su blogo

repubblica : Decreto Agosto approvato dal Cdm 'salvo intese'. Ecco le novità in arrivo [aggiornamento delle 05:45] - rtl1025 : ?? Ecco tutte le misure del #decretoagosto presentate dal premier #Conte in #conferenzastampa a #PalazzoChigi ?? - LavoroFisco : Approvato il decreto Agosto «salvo intese»: più tempo per pagare le tasse - ZenatiDavide : Decreto agosto, Franceschini: ”Intervento imponente per turismo e cultura, vale oltre 3 miliardi”: “È di oltre 3 mi… - tommasotanzilli : RT @FederalberghiRM: ??MARTEDÌ 11 AGOSTO P.V. ORE 10 - WEBINAR DI APPROFONDIMENTO SUL CD. DECRETO AGOSTO, APPROVATO DAL CDM NELLA SERATA DI… -