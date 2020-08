"Dimissioni subito", la Lega assedia Conte. Cosa diceva su Alzano e Nembro (Di venerdì 7 agosto 2020) Esplode il caso della mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Dopo la pubblicazione del verbale del comitato tecnico scientifico che il 3 marzo, nel pieno dell'emergenza in Lombardia, chiedeva invano al governo misure speciali per i due comuni il premier Giuseppe Conte finisce nel mirino dell'opposizione con la Lega che chiede senza mezzi termini le sue Dimissioni. Il primo a sparare su Giuseppi è Roberto Calderoli: "Il Governo al posto che attuare i suggerimenti del Cts ha perso diversi giorni per poi creare un'inutile zona arancione regionale e a seguire la zona rossa nazionale, impedendo di bloccare il contagio del virus dai focolai di Alzano e Nembro, aprendo la strada alla disastrosa pandemia che ha travolto la provincia di ... Leggi su iltempo

Esplode il caso della mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Dopo la pubblicazione del verbale del comitato tecnico scientifico che il 3 marzo, nel pieno dell'emergenza in Lombardia, chiedeva ...

