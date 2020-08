Crisi post lockdown, soldi a fondo perduto ai negozi dei centri storici di Firenze e Pisa (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci sono anche Firenze e Pisa tra le città d'arte, in tutto 29, a cui andrà il nuovo contributo a fondo perduto per sostenere le attività commerciali dei centri storici vista la «massiccia perdita di ... Leggi su lanazione

Per vari motivi una delle reazioni urbane e urbanistiche più diffuse a livello globale nel post-pandemia è stata quella orientata alla sostenibilità, ad un ulteriore accento sull’ecologia. Le grandi c ...Professore, l'estate è nei fatti già partita, eppure tantissima gente ha ancora difficoltà ad andare al mare o in montagna, perché teme un possibile contagio. Che fare? Può sembrare assurdo, ma è tutt ...