Covid, i verbali: i negozi potevano restare aperti. Resta il giallo sui comuni bergamaschi (Di venerdì 7 agosto 2020) Mancano ancora i verbali che riguardano la decisione di Palazzo Chigi di non creare una zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro Leggi su quotidiano

LegaSalvini : CONTE, L'IMBARAZZO PER IL SEGRETO DI STATO SUL COVID. COSÌ FINISCE IL MITO DELLA TRASPARENZA - SkyTG24 : Covid, verbali Cts: esperti volevano misure differenziate, governo decise lockdown totale - LowTower1 : RT @DannySand4: Per tutti quelli che si stracciano le vesti per la desecretazione #verbali #ComitatoTecnicoScientifico: non è Ustica né Ita… - SoniaLaVera : RT @Marzia_M: Hanno desecretato i verbali in cui si dice perché non è stato possibile fare le autopsie ai morti di #Covid? È chiaro che per… - PontelliMichele : @Cartabellotta Ma vai a cagare! Dove sono i morti partiti coi treni dal nord a marzo? Pagliaccio! Il cts era chiaro… -