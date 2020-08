Commercio estero, a giugno import +16,1% ed export +14,4% su mese (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – A giugno 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+16,1%) che per le esportazioni (+14,4%). Lo rileva l’Istat. L’incremento su base mensile dell’export è dovuto agli aumenti delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+15,6%) sia verso l’area Ue (+13,3%).Nel secondo trimestre 2020, malgrado la crescita a maggio e giugno, la variazione rispetto al trimestre precedente resta ampiamente negativa sia per l’export (-24,8%) sia per l’import (-21,8%), a causa del forte calo registrato ad aprile.A giugno 2020 l’export registra ancora un’ampia flessione su base annua ... Leggi su ilcorrieredellacitta

borghi_claudio : IL COMMERCIO ESTERO: l'Economia di Claudio Borghi partendo da #leBasi - istat_it : Commercio estero: a giugno 2020 esportazioni +14,4% su maggio e -12,1% su base annua; importazioni +16,1% su mese e… - borghi_claudio : @ClaudioSimonel6 Stasera uso fb con rimando qui poi facciamo votazione. Verso le 22 prenotatevi per #Lebbasi che f… - CorriereCitta : Commercio estero, a giugno import +16,1% ed export +14,4% su mese - dario74x : RT @istat_it: Commercio estero: a giugno 2020 esportazioni +14,4% su maggio e -12,1% su base annua; importazioni +16,1% su mese e -15,6% su… -