Carboni: «Benitez? All’Inter volevamo portare Mascherano e Sanchez» (Di venerdì 7 agosto 2020) Amedeo Carboni, collaboratore di Benitez all’Inter, ha affrontati vari temi legati a quell’esperienza ai microfoni de Il Posticipo CUPER – «Cuper era il miglior italiano che ci potesse essere in Spagna. Era un finto burbero: uno sempre zitto che si teneva tutto dentro, ma aveva un cuore grande. C’era un rapporto speciale tra noi: io ero un po’ il vecchio della squadra e lui mi vedeva sempre come un punto di riferimento. Poi avevo la sua stessa mentalità: facevamo difesa e contropiede. Cuper era una persona squisita ma un po’ sfortunata: non so nemmeno quante finali abbia perso…». Benitez – «Rafa è un allenatore un po’ sacchiano: gli piace insegnare calcio ed è bravo a farlo. All’Inter non è andata bene per tanti motivi: la squadra ... Leggi su calcionews24

fcin1908it : Carboni: 'Benitez? All'Inter volevamo Sanchez e Mascherano. Non andò bene perché...' - - FcInterNewsit : Carboni: 'Con Benitez volevamo portare Sanchez all'Inter. Messi? Non ci credo, però...' - internewsit : Carboni: 'Inter, con Benitez definiti tre top player. Su Messi in nerazzurro...' - - passione_inter : Carboni: 'Benitez, ecco i motivi del flop all'Inter. Volevamo acquisti, cercammo Sanchez. Su Messi...' -… -