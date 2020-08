Calciomercato Cagliari – Idea maxi scambio con l’Inter (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Inter, da tempo, vuole portare a Milano il giovane portiere rossoblu Alessio Cragno valutato dal Cagliari 25 milioni di euro. Marotta è pronto a mettere sul piatto il centrocampista belga Nainggolan valutato 13 milioni di euro ed un conguaglio di 12 milioni a meno che non venga inserito un secondo giocatore nell’affare che nel caso potrebbe essere Diego Godin. Non ci sarebbe nessun prestito per il belga che avrebbe già un accordo, al ribasso da 4 a 3 milioni, per il suo stipendio pur di rimanere in Sardegna. Calciomercato Cagliari – Idea maxi scambio con l’Inter Giornal.it. Leggi su giornal

