Bayern Monaco, Salihamidzic gela Juve e Inter: “Vogliamo trattenere Alaba” (Di venerdì 7 agosto 2020) Hasan Salihamidzic, attuale direttore sportivo del Bayern Monaco, chiarisce la situazione su David Alaba e analizza i prossimi impegni della squadra tedesca ai microfoni di Sky Sport Deutschland.CONCENTRATIcaption id="attachment 1003413" align="alignnone" width="594" Salihamidzic (getty images)/captionLe parole dell'ex giocatore della Juventus in merito ai tentativi di rinnovo con Alaba, oggetto del desiderio di molti club in Serie A: "Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne. La tensione è in aumento qui a Monaco per la partita di sabato. Ci concentriamo solo sulla sfida contro il Chelsea. E finora ho la mia linea. A un certo punto verrà presa una decisione, e quando arriverà la ... Leggi su itasportpress

