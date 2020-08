Atletica:Tamberi torna in pedana,'io in forma stratosferica' (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 07 AGO - "Dopo il lockdown ai box abbiamo messo tutto a punto e ora non vedo l'ora di gareggiare, sono carico come una molla, molto più dell'anno scorso. Mi sento in una forma ... Leggi su corrieredellosport

Gianluca Tamberi, ritorno al giavellotto

Il fratello di Gimbo ha ricominciato ad allenarsi tra Ancona e Osimo: "In realtà non sono mai riuscito a trovare una costanza tecnica".

