Alzano e Nembro, quando Conte disse: "Quel verbale Cts non l'ho mai visto" (Di venerdì 7 agosto 2020) Giuseppe Conte avrebbe detto ai pm di Bergamo di non aver mai visto il verbale del Cts del 3 marzo scorso che consigliava di istituire una zona rossa nella Val seriana. La rivelazione è a pagina 89 del libro “Come nasce un’epidemia” di Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini. Una affermazione abbastanza strana, visto che il premier in diverse interviste nei mesi scorsi ha sempre ricordato come i tecnici gli avessero segnalato l’esigenza di cinturare i paesi del bergamasco la sera del 3 marzo, per poi decidere qualche giorno dopo di chiudere tutta la Lombardia. Insomma, Conte avrebbe sentito i tecnici del Cts ma non letto il verbale?Ecco il passaggio del libro:Il verbale viene subito trasmesso a Palazzo Chigi. Ma qui succede ... Leggi su huffingtonpost

