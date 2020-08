Alzano e Nembro, la doppia verità di Conte (Di sabato 8 agosto 2020) Qualcosa non quadra nella ricostruzione del presidente del Consiglio sulla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana. C’è un verbale pubblicato oggi dall’Eco di Bergamo ed è quello in cui il Comitato tecnico scientifico, il 3 marzo, consiglia al governo di istituire la zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Il premier – in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il Decreto Agosto - sostiene di essere venuto a conoscenza di questo verbale due giorni dopo, solo il 5 marzo. Il 2 aprile scorso però, in un’intervista al Fatto Quotidiano, Conte dice invece qualcosa di diverso, e cioè che “la sera del 3 marzo il Cts propone per la prima volta la possibilità di una zona rossa per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro”. ... Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : ????ZONA ROSSA DI BERGAMO, PERCHÉ NON CHIUSERO? Comitato tecnico scientifico propose al governo la “zona rossa” i… - HuffPostItalia : 'Si deve dimettere'. La Lega all'attacco di Conte sulla mancata chiusura di Alzano e Nembro - lorepregliasco : Conte ai pm: «Mai visto il parere del Cts su Alzano e Nembro». Ma in un’intervista al Fatto Quotidiano il 2 aprile… - CiaoKarol : Coronavirus, scoppia la bufera su Conte. «Blindare Alzano e Nembro», il premier ignorò gli scienziati?: Tra giovedì… - granati_mauro : RT @arrigoni_paolo: ????ZONA ROSSA DI BERGAMO VERBALE DESECRETATO Comitato tecnico scientifico propose al governo la “zona rossa” il 3 mar… -