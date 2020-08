Agnelli: “Bilancio agrodolce. Faremo delle valutazioni complessive, CR7 resta a Torino” (Di sabato 8 agosto 2020) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:“Il bilancio quest’anno è agrodolce. È stata una stagione difficilissima, come ho avuto modo di dire, abbiamo ottenuto un grande risultato col nono campionato. Sarri è arrivato dalle categorie più basse fino alla vetta d’Italia. La pagina scritta da Maurizio Sarri è stata storica in Italia. In Champions è deludente per noi, per i giocatori, per i tifosi. Se prima avevamo un sogno, ora abbiamo un obiettivo ed è la Champions League. Uscire in questo modo ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno, Faremo valutazioni complessive, con un rinnovato entusiasmo. Con o senza ... Leggi su alfredopedulla

romeoagresti : #Agnelli a Sky Sport: “Il bilancio della stagione è agrodolce: grande risultato il nono scudetto di fila, deludente… - Sport_Mediaset : #Agnelli: 'Stagione agrodolce, ci prenderemo qualche giorno per riflettere. Il bilancio in #ChampionsLeague è delud… - juventusfc : Il Presidente Agnelli aggiunge un bilancio sulla stagione della Prima Squadra:«E’ stato un anno estremamente duro,… - gianazzo : RT @glmdj: #Agnelli: «Bilancio si fa insieme, con mister e staff per fare un'analisi completa, focalizzandosi non solo su obiettivo mancato… - cheobravo : RT @romeoagresti: #Agnelli a Sky Sport: “Il bilancio della stagione è agrodolce: grande risultato il nono scudetto di fila, deludente il bi… -

