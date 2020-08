Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 18:45 (Di giovedì 6 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2020 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONASERA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA E ANCORA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SEMPRE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI APRILIA SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO I DISAGI DOVUTI AI LAVORI IN CORSO CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE TRA RACCORDO E TOGLIATTI SULL’A24 Roma TERAMO STAVOLTA TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SI PROCEDE LENTAMENTE IN USCITA DA Roma ANCHE QUI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ... Leggi su romadailynews

forzaroma : #Stadio #ASRoma, si accelera per la viabilità: chiesto un commissario per il Ponte dei Congressi - LAROMA24 : Stadio della Roma, finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in Campidoglio #AsRoma - Edoardo87855143 : RT @tempoweb: #StadiodellaRoma finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in #Campidoglio - Fonsecalcio : RT @PagineRomaniste: #StadiodellaRoma, finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in Campidoglio #ASRoma - dralesorre : @madredeigracchi @mattiafeltri I rendering sono stati ripresi da questo progetto. L'area era agibile e coperta dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Maddaloni, graduati dell'80° RAV Roma intervengono dopo un incidente per l'incolumità pubblica l'eco di caserta