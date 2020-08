Via il segreto sui verbali del Comitato tecnico scientifico (Di giovedì 6 agosto 2020) La Fondazione Luigi Einaudi renderà pubblica la documentazione del Comitato tecnico scientifico che era stata secretata Lo ha annunciato su Twitter la fondazione Luigi Einaudi: “Pochi minuti fa i nostri avvocati hanno ricevuto la comunicazione da parte del governo della desecretazione dei verbali del Cts. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata la presidenza del Consiglio”. Accolto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Via segreto Conte si arrende: via il segreto di Stato dai documenti sul Coronavirus Il Tempo Nuova Democrazia Cristiana: il piano segreto degli Usa per "salvare" l'Italia

“Altro che paese a rischio, l’Italia è una corazzata. Come ben detto da Banca d’Italia fra denaro, titoli e asset fisici , il popolo italiano (non le banche) detiene 10 mila miliardi di euro di rispar ...

Trasporti, posti solo a scacchiera anche sui treni locali. "Deroghe per i parenti"

Oggi al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ribadirà: in tutti i treni, regionali, intercity, ad alta velocità, si dovrà viaggiare a scacchiera. Un metro di distanza tra passeggeri. E, ...

