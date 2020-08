Uno si finge carabiniere, l'altro un tecnico: razzia in casa di un uomo di 84 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Raggirato da un falso tecnico e da un falso carabiniere , che dopo averlo convinto a farli entrare in casa con la scusa di verificare la qualità dell' acqua del rubinetto , hanno rubato nella sua ... Leggi su lanazione

Uno si finge carabiniere, l'altro un tecnico: razzia in casa di un uomo di 84 anni

Firenze, 6 agosto 2020 - Raggirato da un falso tecnico e da un falso carabiniere, che dopo averlo convinto a farli entrare in casa con la scusa di verificare la qualità dell'acqua del rubinetto, hanno ...

