Tina Cipollari e Vincenzo, lo scoop:”Lo faranno entro l’inverno..” (Di giovedì 6 agosto 2020) Risale solo a qualche settimana fa la notizia della presunta crisi tra Tina Cipollari e il suo compagno Vincenzo. Ma non solo, perché alcuni siti di cronaca rosa avevano addirittura riportato che la rottura tra i due fosse stata causata da un riavvicinamento in corso tra l’opinionista di Uomini e Donne e del suo ex marito, Kikò Nalli. Eppure, l’hair-stylist, già al centro del gossip per la fine della sua storia con Ambra Lombardo, ci ha tenuto subito a smentire il gossip. “Tutto finto“, aveva dichiarato il parrucchiere romano. E anche la replica della showgirl non è tardata ad arrivare:”Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!“. In questo modo la Cipollari aveva tuonato sui suoi profili social, ... Leggi su velvetgossip

