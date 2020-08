Speranza: “Dobbiamo rispettare i 3 principi fondamentali per non vanificare il lavoro svolto” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del question time alla Camera ha fornito nuovi aggiornamenti in merito alle misure da adottare contro il Covid-19: “La recente Ordinanza non e’ legata solo alla vicenda dei treni, ma al rispetto delle regole essenziali e i termini dell’ordinanza verranno confermati nel dpcm che approveremo. Da parte mia dico con chiarezza che ogni scelta restrittiva e’ evidente che comporta dei costi e dei disagi, ma dobbiamo rispettare i tre principi fondamentali: uso mascherine, distanziamento di almeno 1 metro e lavaggio delle mani, perché solo ciò ci può consentire di non vanificare il lavoro fatto”. “Le regole essenziali tra cui il rispetto di 1 metro di distanziamento devono essere ... Leggi su sportface

