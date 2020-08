Spagna, 1683 contagi. La Catalogna è la comunità più colpita (Di giovedì 6 agosto 2020) I casi di Covid confermati in Spagna nelle ultime 24 ore sono 1683 (e un morto). Sono 89 meno di ieri ma 500 in più rispetto a martedì. Fernando Simon, direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, ha parlato oggi in conferenza stampa: “Fino a quando non avremo una trasmissione incontrollata che non è per lo più associata a focolai, non possiamo chiamarla seconda ondata”. Simon ha assicurato che si stanno effettuando controlli sui viaggiatori provenienti dall’estero e che “stabilire frontiere interne non è una buona cosa”. Ha anche sottolineato che l’aumento dei casi quotidiani si verifica soprattutto in alcune comunità, come l’Aragona e la Catalogna. “La Comunità di Madrid ha avuto un tasso ... Leggi su ilnapolista

