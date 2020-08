Ryan Reynolds e Blake Lively si scusano per il matrimonio in una ex piantagione di schiavi "Un errore" (Di giovedì 6 agosto 2020) Ryan Reynolds e Blake Lively hanno chiesto scusa per aver celebrato il loro matrimonio in una ex piantagione di schiavi in South Carolina nel 2012 'Un errore' Ryan Reynolds e Blake Lively hanno chiesto formalmente scusa per aver scelto di celebrare il loro matrimonio nel 2012 a Boone Hall Plantation, una ex piantagione di schiavi in South Carolina nel 2012: "E' stato un gigantesco fottuto errore!" ha dichiarato Reynolds. Chiacchierando con Fast Company l'attore di Deadpool ha spiegato che non era loro intenzione scegliere un luogo dal passato così tragico per il loro giorno più felice ... Leggi su movieplayer

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Ryan Reynolds: 'Pentito di essermi sposato in una ex piantagione' - Notiziedi_it : Ryan Reynolds promuove antirazzismo e diversità e prova l’importanza delle iniziative concrete - giuda31 : #RyanReynolds ci mette la faccia (e i soldi) finanziando nuove iniziative concrete per promuovere l'inclusività e l… - leganerd : Ryan Reynolds protagonista di una nuova commedia, aspettando Deadpool 3 ? - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #RyanReynolds sarà produttore e interprete principale di #EverydayParentingTips, commedia targata Universal che lo vedrà… -