Roma Tiburtina: tentano di derubare una turista sul treno, poi una ladra prende a pugni l’agente (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina, durante il servizio di vigilanza all’interno dello scalo ferroviario, sono stati attirati dalle urla di una donna tra i passeggeri in discesa da un treno proveniente dall’aeroporto di Fiumicino. Immediatamente si sono portati sul posto dove una coppia di turisti francesi ha indicato tre giovani straniere che, qualche istante prima, avevano tentato di rubare il portafogli custodito all’interno dello zaino. I poliziotti intervenuti hanno bloccato le donne e le hanno condotte presso gli uffici di polizia dove sono state denunciate per tentato furto aggravato. Per una di loro, che durante gli accertamenti ha insultato e colpito con pugni un agente, è scattata anche la denuncia per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma Tiburtina: tentano di derubare una turista sul treno, poi una ladra prende a pugni l’agente - rossettifp : Quando inaugurano il primo cantiere sulla via Tiburtina al Governo si alternavano De Mita e Andreotti e Sindaco di… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Viale Palmiro Togliatti code tra Tratto Urbano A24 e via Ettore Franceschini > Tiburtina #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori Tratto Urbano A24 ??????Lunghe Code ??A24 e Tratto Urbano da Settecamini a Viale Togliatti > Tangenzi… - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #Roma - via Altiero Spinelli - #Incidente presso Stazione F.S. Tiburtina -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiburtina Treno Roma Tiburtina-Tivoli (FL2): fermate, orari e prezzi Fanpage.it Viaggiatori senza posto sui treni: caos in stazione

Il gruppetto è tutto intorno all’addetta di Trenitalia. La faccia è quella del "che dobbiamo fare per partire?". La dipendente parla con loro. Si allontana. Torna di nuovo. "C’è qualcuno che deve scen ...

Italicus: Forlì ricorda Silver Sirotti, ferroviere-eroe

Due giorni dopo la commemorazione dell'eccidio alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti e 200 feriti), l'Emilia-Romagna ha reso omaggio - nel parco pubblico che la sua città, Forlì, gli ha d ...

Il gruppetto è tutto intorno all’addetta di Trenitalia. La faccia è quella del "che dobbiamo fare per partire?". La dipendente parla con loro. Si allontana. Torna di nuovo. "C’è qualcuno che deve scen ...Due giorni dopo la commemorazione dell'eccidio alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti e 200 feriti), l'Emilia-Romagna ha reso omaggio - nel parco pubblico che la sua città, Forlì, gli ha d ...