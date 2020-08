Roma, Fonseca: "Siviglia superiore. Deluso per la sconfitta, il responsabile sono io" (Di giovedì 6 agosto 2020) Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la terribile gara persa che vale l'eliminazione Leggi su 90min

Siviglia-Roma è una delle sfide in calendario giovedì 6 agosto per gli ottavi di finale di Europa League. Fischio d’inizio alle ore 18.55. Ecco i pronostici e le probabili formazioni. Si gioca in gara ...La stagione della Roma è finita. La squadra giallorossa è stata battuta 2-0 dal Siviglia nell'ottavo di finale di Europa League. Una delusione non solo per il ko, ma anche per il modo con cui è arriva ...