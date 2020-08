Prove libere F1 GP 70° Anniversario 2020: orari e come vederle in diretta tv (Di giovedì 6 agosto 2020) A Silverstone è tutto pronto per il double. Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, questa settimana andrà in scena il Gran Premio del 70° Anniversario valevole per la quinta tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Venerdì 7 agosto si tornerà in pista alle ore 12:00 per le Prove libere 1 mentre alle 16:00 prenderanno il via le libere 2. Le Prove libere del GP del 70° Anniversario verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso Sky Go e Now Tv. In alternativa potrete seguire entrambe le sessioni in diretta su Sportface attraverso il live testuale aggiornato in tempo reale. GP 70° Anniversario – ... Leggi su sportface

