Portici, lite degenera in pestaggio all’esterno di un bar: 21enne in ospedale (Di giovedì 6 agosto 2020) Sarebbe avvenuta per futili motivi l’aggressione subita da un 21enne all’esterno di un bar a Portici: il giovane è stato colpito con calci e pugni riportando ferite alla testa. Un 21enne è stato ferito in maniera non grave alla testa a seguito di un’aggressione avvenuta all’esterno di un pub al corso Garibaldi a Portici (Napoli). … Leggi su 2anews

ViViCentro : Portici, liti e maltrattamenti in famiglia perpetrati nel tempo: le forze dell’ordine intervengono in un appartamen… - NapoliToday : #Cronaca Intervento dei Carabinieri in un appartamento: giovane con un coltello da cucina tra le mani… - infoitinterno : Omicidio-suicidio a Portici, ipotesi lite scaturita da una vacanza - infoitinterno : Portici, uccide la convivente a coltellate e tenta di sezionare il corpo poi si suicida: “Lite su… - Notiziedi_it : Omicidio-suicidio a Portici, ipotesi lite scaturita da una vacanza -