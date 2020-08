Palermo, confessa l'omicidio di una donna e fa trovare il cadavere (Di giovedì 6 agosto 2020) commenta I vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato i resti di un cadavere inserito in un sacco sul Monte Pellegrino a Palermo. Il ritrovamento è avvenuto dopo che un 46enne, Damiano Torrente,... Leggi su tgcom24.mediaset

Gazzettino : Palermo, a 5 anni dall'omicidio 46enne confessa: «Ecco dove ho nascosto il cadavere di Ruxandra» - Djesybig : RT @MediasetTgcom24: Palermo, confessa omicidio di una donna e fa trovare cadavere - CiaoKarol : Choc a Palermo. Uomo confessa omicidio di una donna del 2015, corpo trovato in un sacco: A Palermo un uomo ha confe… - Affaritaliani : Palermo, uccide una donna rumena e confessa l'omicidio cinque anni dopo - LaStampa : I resti di una romena di 30 anni trovati in un sacco a Monte Pellegrino. Nel 2015 c'era stata una denuncia di scomp… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo confessa

La Stampa

I resti di una romena di 30 anni trovati in un sacco a Monte Pellegrino. Nel 2015 c'era stata una denuncia di scomparsa. Damiano Torrente in stato di fermo Un uomo di 46 anni di Palermo, Damiano Torre ...Un uomo di 46 anni di Palermo, Damiano Torrente, è da ieri in stato di fermo dopo che si è presentato ai carabinieri della stazione Falde, per confessare l’omicidio di una giovane donna rumena di 30 a ...