NBA 2K21 in azione in un nuovo gameplay trailer (Di giovedì 6 agosto 2020) 2K ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per NBA 2K21 accompagnato da un comunicato stampa che vi riportiamo qui di seguito:Luci spente. Le arene sono silenziose. Ma il gioco non si è mai fermato. 2K oggi ha rilasciato un nuovissimo gameplay trailer per NBA 2K21 su console di ultima generazione. I video mostrano le star del campionato NBA che eseguono canestri sulla sirena, schiacciate, blocchi e molto altro ancora.Con ampi miglioramenti su tutta la linea e molteplici intense modalità di gioco, NBA 2K21 offre un' esperienza unica nel suo genere che tocca tutte le sfaccettature del basket NBA e della sua cultura, dove tutto è gioco.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Take Two Interactive è alle prese con i nuovi prezzi per le console PS5; secondo quanto emerge infatti, NBA 2K21 potrebbe costare 70 dollari, con un aumento finale sul gioco di 10 euro. A tal ...

