Nainggolan, restare al Cagliari a costo di ridursi l'ingaggio

Nainggolan, restare al Cagliari a costo di ridursi l'ingaggio, sarebbe questo l'obbiettivo del giocatore, ovvero rimanere ancora in sardegna. UN TAGLIO IMPORTANTE- Come riporta Corriere dello Sport il centrocampista dell'Inter in prestito al Cagliari sarebbe pronto pronto a ridursi l'ingaggio da 4,5 a 3 milioni di euro pur di convincere il club nerazzurro a confermare il prestito attuale dove troverebbe Di Francesco sulla panchina.

Inter, Cragno la chiave per lasciare Nainggolan al Cagliari: ai sardi il Ninja più 12 milioni

Il Cagliari lavora con l’Inter per cercare di trattenere Radja Nainggolan in Sardegna e nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente una voce di mercato che riguarda l’inserimento nella trattativ ...

