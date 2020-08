Lione, Rudi Garcia: "Juve avvantaggiata, ci manca il ritmo" (Di giovedì 6 agosto 2020) TORINO - " La Juventus è più pronta fisicamente, potrebbe anche essere più in palla di noi. Potrebbero essere forse stanchi, hanno giocato tante partite e hanno vinto il campionato in 36 giornate. ... Leggi su corrieredellosport

BoysHattrick : Check out my latest video 'CONFERENZA STAMPA DEPAY E RUDI GARCIA PRE JUVENTUS LIONE : ' Passaggio turno ? 50 e 50 !… - DiMarzio : #UCL | #Lione, le dichiarazioni di Rudi Garcia in conferenza alla vigilia della sfida contro la Juventus - sportli26181512 : Lione, Rudi Garcia: 'Juve avvantaggiata, ci manca il ritmo': Le parole del tecnico del club francese alla vigilia d… - sportface2016 : #Lione, le parole di Rudi #Garcia in vista del match contro la #Juventus - sportli26181512 : Qui Lione, Garcia: 'Partiamo 50 e 50. La Juve è sempre la Juve, anche se prende tanti gol': Sono Rudi Garcia e Memp… -