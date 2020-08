Libia, l’Italia lascia Misurata (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Italia leva le tende da Misurata, la “città-Stato” della Libia dove la Turchia vorrebbe mettere una base al posto del nostro ospedale da campo militare. A confermarlo è il ministero della Difesa, senza parlare di ritiro ma di semplice trasferimento. “L’ospedale verrà spostato in un’area più funzionale”, si legge tra le righe di un comunicato … Libia, l’Italia lascia Misurata InsideOver. Leggi su it.insideover

ElisaEvangelis2 : RT @zona_62: @matteorenzi @EzioRocchiBalbi @EmmanuelMacron Grazie perché hai sputtanato l’Italia che è presente in Libano da anni con i suo… - egimazzon : RT @AndreaGiuricin: Chi non crede all'allunaggio é la stessa persona che si confonde tra #Libia e #Libano. Ma è anche sottosegretario agli… - zona_62 : RT @zona_62: @matteorenzi @EzioRocchiBalbi @EmmanuelMacron Grazie perché hai sputtanato l’Italia che è presente in Libano da anni con i suo… - zona_62 : @matteorenzi @EzioRocchiBalbi @EmmanuelMacron Grazie perché hai sputtanato l’Italia che è presente in Libano da ann… - forfrida : RT @janavel7: Può un vice ministro degli Esteri confondere il Libano con la Libia? Sì, se è grillino. La cialtronaggine al potere (e poi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia l’Italia Migranti: Di Maio, 'Italia deve investire in politica estera' Affaritaliani.it