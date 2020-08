Le pretese degli immigrati clandestini: "Dateci un lavoro e una casa" (Di giovedì 6 agosto 2020) Alberto Giorgi Gli immigrati scappano dal centro di primo soccorso di Lampedusa per raggiungere le città del Paese. E si fanno beffe di noi: "Il vostro governo ci lascia venire..." Sbarchi su sbarchi. Senza sosta. Lampedusa è tornata a essere crocevia dell’immigrazione clandestina ma l’isola non può sopportare ancora per molto i flussi migratori delle ultime settimane. Lampedusa è allo stremo e gli immigrati ospitati dall’hotspot di Contrada Imbriacola, sfruttando il caos e l’ammassamento, fuggono via. Le forze dell’ordine presidiano i cancelli e il territorio, ma la situazione è realmente fuori controllo. I numeri come al solito non mentono mai e raccontano una verità preoccupante: nei primi sette mesi del 2019 gli sbarchi erano stati 3.508, contro gli oltre 11mila di ... Leggi su ilgiornale

AndreaBest7 : @MilanNewsit È stato uno degli allenatori più scarsi della nostra storia e avrebbe anche delle pretese? Fossi lui m… - mesunnyvelvet : Pretendono di vendere a 350€ buchi di stanze, con mobili vecchi in tutta casa e se una ragazza cerca di meglio ma c… - chanendlerb0ng : @MariaLu91149151 @bluebowmoon I rumeni vengono preferiti perché evidentemente lavorano senza troppe pretese a differenza degli italiani ???? -