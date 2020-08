L’Atalanta e il team manager Moioli si scusano ancora con il tifoso del Calcio Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) La società bergamasca e il team manager tornano a scusarsi per l’offesa “terrone del…” con cui venne apostrofato un tifoso del Calcio Napoli lo scorso 11 luglio. L’Atalanta e il suo team manager, Mirco Moioli, si sono scusate nuovamente per l’insulto razzista (“Terrone del c.”) che lo scorso 11 luglio il dirigente ha rivolto a … Leggi su 2anews

