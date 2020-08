Jorginho-Juve, l'agente: "Nessun contatto con Sarri e Paratici" (Di giovedì 6 agosto 2020) Il nome di Jorginho continua a circolare e rimane legato alla Juventus . Con Pjanic che ha già scelto il Barcellona come nuova avventura dalla prossima stagione, Sarri cerca un colpo in quel ruolo e ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : [TS] Scambio con Bernardeschi o acquisto a rate: ecco come Sarri potrebbe ritrovare il pupillo Jorginho alla Juve.… - ArturoDb72 : RT @cmdotcom: Ag. #Jorginho: 'Quando e se il #Chelsea e la #Juve troveranno un accordo ne parlerò. Con #Sarri ottimo rapporto' https://t.c… - cmdotcom : Ag. #Jorginho: 'Quando e se il #Chelsea e la #Juve troveranno un accordo ne parlerò. Con #Sarri ottimo rapporto'… - JuventinismoS : @Collimasoni @juvemyheart Ovviamente alcuni innesti vanno fatti ma alla Juve é l'allenatore ad adattarsi alla rosa… - ilbianconerocom : Ag. #Jorginho: 'Contatti con la #Juve? Ecco la verità, #Sarri...' -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho Juve

Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il calciatore, come noto, è uno dei pupilli di Maurizio Sarri, ai tempi di Napoli ...Il nome di Jorginho continua a circolare e rimane legato alla Juventus. Con Pjanic che ha già scelto il Barcellona come nuova avventura dalla prossima stagione, Sarri cerca un colpo in quel ruolo e il ...