Guardiola: "Contro il Real dobbiamo solo essere noi stessi" (Di giovedì 6 agosto 2020) "Contro il Real dobbiamo solo essere noi stessi". Il tecnico del Manchster City, Pep Guardiola , presenta la sfida di Champions League Contro il club madrileno. Leggi su feedpress.me

IvanStrama : Lo dico stasera che stanno giocando contro di noi. Il calcio sarebbe migliore se ci fossero meno Guardiola e più Bo… - morth93 : @ale43127805 @Inter Balle, serve la qualità. Con la qualità in campo questi non vedrebbero mai palla Il Barcellona… - ebuggato : Breve recap dei nomi per la panchina della Juventus in caso di uscita dalla Champions contro il Lione: Allegri Con… - Sonia_La_Farina : ??L'uomo ha cominciato a inveire contro l’infermiere e il vigilante. Fino a colpire e lesionare la vetrata della gu… - MarcoSnaaaa : @FrancescoSaya86 @FabrizioDamian2 @milanista______ @CircusMilan @NanniNOVI @EmmeEmm_ @DiMarzio Zi, vinto la champio… -