Gualtieri: “Prosegue ripresa: atteso forte rimbalzo Pil nel III trim” (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – “Prosegue la ripresa della nostra economia: Istat stima la #produzioneindustriale di giugno a +8,2%, un dato che crea i presupposti per un forte rimbalzo del Pil nel terzo trimestre“. È quanto scrive il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un tweet. “L’Italia è sulla strada giusta. Continuiamo a sostenere lavoratori e imprese per superare la crisi”, ha concluso. Leggi su quifinanza

