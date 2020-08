Giorgi-Juvan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Camila Giorgi contro Kaja Juvan oggi giovedì 6 agosto in tv nel secondo turno del torneo Wta di Palermo 2020: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming. La numero uno d’Italia affronta la slovena che ha eliminato la testa di serie numero due Vondrousova nel terzo match di giornata a partire dalle ore 16: la diretta tv è affidata a Rai Sport + HD con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Paolo Canè, streaming gratis su Rai Play. Leggi su sportface

