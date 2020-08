Gazzetta - Orsolini vuole restare a Bologna (Di giovedì 6 agosto 2020) C'era una volta la telenovela di un accordo scritto tra Bologna e Juventus con cui i bianconeri avrebbero potuto riprendere Riccardo Orsolini dopo il riscatto rossoblù da 15 milioni dell'estate scorsa. Leggi su tuttobolognaweb

TuttoBolognaWeb : Gazzetta - Orsolini resta a Bologna - - sportli26181512 : LIVE #Fiorentina-Bologna 0-0: attesa per la sfida Chiesa-Orsolini: LIVE #Fiorentina-Bologna 0-0: attesa per la sfid… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Orsolini

Tuttobolognaweb

Spal: Di Biagio potrebbe puntare sul tridente D'Alessandro-Petagna-Di Francesco. I numerosi giovani che inizieranno in panchina potrebbero avere spazio nella ripresa. Fiorentina: con Ribery out, assie ...Il coordinatore di Bologna e Montreal Impact, Walter Sabatini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho rinnovato il contratto. L'Europa ogg ...