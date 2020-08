“Forse e’ stato un attacco”, Trump non fa retromarcia su Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) “Quello che e’ successo e ‘ terribile, ma nessuno puo’ escludere che sia stato un attacco”. Donald Trump non fa retromarcia e continua a seminare il dubbio che le esplosioni a Beirut siano il frutto di un attentato e non di una fatale negligenza. Per farlo ha scelto la c0nsueta conferenza stampa sui dati dell’emergenza Covid, durante la quale l’inquilino della Casa Bianca e’ tornato a parlare della tragedia al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica mondiale ribadendo che nessuno puo’ escludere al momento che si sia trattato di un attacco premeditato. LEGGI ANCHE > Il militare italiano ferito a Beirut: “Grazie a Dio stiamo bene” VIDEO Dubbi e incertezze sulle esplosioni a Beirut ... Leggi su giornalettismo

