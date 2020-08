Formula 1 – Wolff si coccola Bottas dopo il rinnovo: “è nel suo prime e va d’accordo con Hamilton!” (Di giovedì 6 agosto 2020) Nelle ultime ore è arrivata la conferma che si aspettava da tanto: Valtteri Bottas ha rinnovato con la Mercedes fino al 2021. Toto Wolff si è detto molto contento dell’accordo raggiunto, spendendo parole al miele per il pilota finlandese: “stiamo assistendo al Valtteri più forte che abbiamo mai visto, in termini di prestazioni, ma anche fisicamente e mentalmente. È secondo in campionato, ha terminato l’ultima stagione nella stessa posizione e gioca un ruolo molto importante nelle prestazioni complessive della nostra squadra. Sono convinto che oggi abbiamo il più forte abbinamento di piloti della F.1 e la firma di Valtteri è un importante primo passo per mantenere questa forza per il futuro. Valtteri è un ragazzo laborioso e diretto che ha un buon rapporto con l’intero team, ... Leggi su sportfair

