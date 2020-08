Documenti desecretati del Cts: il 7 marzo gli esperti proposero chiusure differenziate (Di giovedì 6 agosto 2020) Non si parla in maniera specifica delle zone di Alzano e Nembro ma di "zone cui applicare le misure di contenimento della diffusione del virus piu' rigorose rispetto a quelle da applicarsi all'intero ... Leggi su tg.la7

Dopo pochi giorni, il governo annunciò il loackdown nazionale dall'11 marzo. Palazzo Chigi ha inviato documentazione alla Fondazione Einaudi, che ne aveva fatto richiesta. Non si parla mai di Alzano e ...Sono stati per settimane al centro del dibattito politico. E potrebbero rivelare molto sulla gestione dell'emergenza coronavirus in Italia da parte dei nostri governanti. Ora i famigerati verbali prod ...