Disastro a Beirut: “I cadaveri emergono anche dal mare” (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) La testimonianza del giornalista Pierre Balanian, di Beirut: contattato dalla nostra redazione, ci ha raccontato delle esplosioni e cosa sta avvenendo ora. «Intorno alle 18 ho sentito dei rombi, come di aerei militari. Mi sono affacciato ed ho visto la prima esplosione, che sembrava “normale”. Dopo dieci secondi è arrivata la seconda, molto più potente, … L'articolo Disastro a Beirut: “I cadaveri emergono anche dal mare” (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

