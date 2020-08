Coronavirus, i verbali resi pubblici: “Fu Conte a volere il lockdown” (Di giovedì 6 agosto 2020) resi pubblici oggi cinque verbali del Comitato tecnico scientifico, riguardanti le decisioni sul lockdown: fu Conte a volere misure su scala nazionale. Sono stati pubblicati oggi cinque verbali per un totale di 200 pagine del Comitato tecnico scientifico, riguardanti le decisioni prese in materia di lockdown. I verbali sono visibili sul sito della fondazione Luigi … L'articolo Coronavirus, i verbali resi pubblici: “Fu Conte a volere il lockdown” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Sono stati pubblicati oggi cinque verbali per un totale di 200 pagine del Comitato tecnico scientifico, riguardanti le decisioni prese in materia di lockdown. I verbali sono visibili sul sito della fo ...Sono stati pubblicati questa mattina, sul sito della Fondazione Luigi Einaudi, i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico posti a base dei Dpcm governativi per l’emergenza Coronavirus i ...