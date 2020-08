Chi è Ryan Friedkin, il figlio di Dan pronto a gestire la Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) Chi è Ryan Friedkin, il figlio di Dan “Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l’AS Roma”. Con queste parole James Pallotta ha ufficialmente passato la mano alla famiglia Friedkin che, molto probabilmente, affiderà il nuovo investimento al giovane Ryan che dovrebbe venire a vivere nella Capitale per gestire al meglio il club. Ma chi è Ryan Friedkin? Cosa fa nella vita? Ryan Friedkin è uno dei quattro figli di Dan. Si è laureato alla Southern Methodist University e attualmente ... Leggi su tpi

