Campidoglio, partita la campagna ‘Sempre Insieme #iononliabbandono’: Enzo Salvi e Maurizio Mattioli i testimonial (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, “Sempre Insieme #iononliabbandono” è tornata anche quest’anno la campagna di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dell’abbandono estivo degli animali domestici. A fare da testimonial gli attori Enzo Salvi e Maurizio Mattioli che hanno prestato gratuitamente la propria immagine per la campagna in cui compaiono con i loro cani Tyson e Peggy. Oltre mille i manifesti affissi sul territorio di Roma, nei punti più visibili, per sensibilizzare i cittadini. Obiettivi della campagna sono il contenimento dell’abbandono degli animali di proprietà nel periodo estivo e la promozione delle adozioni degli ospiti dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il parassita, di origine nord-americana, passando per la Campania ha fatto la sua comparsa nella Capitale già nel 2018. Ma se due anni fa gli alberi che ne erano stati colpiti risultavano circoscritti ...

L'obbligo di autosufficienza

"È fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all'autosufficienza di Roma Capitale e uno o più impianti di trat ...

