Berlusconi: ex pm Monti, ‘contro di lui processo non regolare’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Se è vero che la Corte d’Appello di Milano aveva comunicato per tempo via fax alla Cassazione la modifica dei tempi di prescrizione dei reati, e che quel fax si è perso per giorni negli uffici della Cassazione, allora siamo davanti a una violazione del principio fondamentale del giudice naturale. Quella che ha condannato Berlusconi, con quella composizione, non era la sezione che avrebbe dovuto celebrare il processo”. Lo afferma l’ex pubblico ministero David Monti, in un’intervista a ‘Il Giornale’. “il funzionamento di tutti gli organi giurisdizionali, dai piccoli tribunali fino in Cassazione, è soggetto alle regole tabellari. Che consentono –spiega l’ex magistrato- di predeterminare chi sarà il giudice di un ... Leggi su calcioweb.eu

