Beirut: Di Maio, partito volo con materiale sanitario (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA, 06 AGO - "Stamattina è partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi un volo umanitario diretto a Beirut - organizzato dal ministero degli Affari Esteri, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

NicolaPorro : Il sottosegretario agli Esteri #DiStefano ha espresso il suo cordoglio per le vittime delle esplosioni a #Beirut ma… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli esteri Luigi Di Maio annuncia la partenza di un volo da #Brindisi alla volta di #Beirut con mater… - LauraL07620640 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli esteri Luigi Di Maio annuncia la partenza di un volo da #Brindisi alla volta di #Beirut con materiale s… - oriundo74 : @Agenzia_Ansa Occhio !!! Ma lo sa Di Maio che Beirut non si trova in Libia??????? - Iseeyou07772865 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli esteri Luigi Di Maio annuncia la partenza di un volo da #Brindisi alla volta di #Beirut con materiale s… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut Maio Beirut: Di Maio, partito volo con materiale sanitario - Ultima Ora Agenzia ANSA Beirut: Di Maio, partito volo con materiale sanitario

Stamattina è partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi un volo umanitario diretto a Beirut - organizzato dal ministero degli Affari Esteri, insieme al Dipartim ...

Esplosione al porto di Beirut, 137 morti e 5000 feriti: ospedali al collasso

Ultime notizie in diretta da Beirut. È salito a 137 il numero delle vittime causate dalla devastante esplosione avvenuta al porto della capitale del Libano: decine sono ancora le persone disperse ment ...

Stamattina è partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi un volo umanitario diretto a Beirut - organizzato dal ministero degli Affari Esteri, insieme al Dipartim ...Ultime notizie in diretta da Beirut. È salito a 137 il numero delle vittime causate dalla devastante esplosione avvenuta al porto della capitale del Libano: decine sono ancora le persone disperse ment ...