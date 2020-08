Barça-Napoli, Panucci: "Catalani hanno tanti problemi, ma serve la partita perfetta!" (Di giovedì 6 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Christian Panucci, ex difensore e allenatore: "Barcellona? E’ capitato di fare gol al Camp Nou, visti i miei trascorsi al Real Madrid era una p ... Leggi su tuttonapoli

CarloCalenda : .?@matteosalvinimi? ma almeno sapremmo gestirlo quel BAR. Tu al massimo puoi berti un Mojito al bancone, bullo di c… - WRicciardi : discoteche/bar/ristoranti/famiglia: il nuovo circuito contagionistico #nonabbassiamolaguardia - giuliainnocenzi : Perché essere strafottenti con #DiBattista che gestisce un bar? Un politico che poteva chiedere per se’ una poltron… - mrsholywater : Io sono senza dignità pure mentre mi faccio il cornetto al bar. - fangirl_anytime : lo schifo. Due ragazzi seduti al bar si sono alzati e sono andati a pisciare dietro ad una casa, vicino a delle mac… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Napoli

Adnkronos

La maggior parte delle attività commerciali di Napoli e provincia non chiuderà, rinunciando quindi alle ferie, in questo mese di agosto e alcune neanche nei giorni di Ferragosto. È quanto emerge dallo ...Lunedì mattina intorno alle 7:30 un paziente di 72 anni ipovedente e con demenza senile è stato ricoverato per un attacco di panico all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Come altre volte la ...