Allerta Meteo Calabria, domani codice arancione su tutta la regione: piogge e temporali sparsi e venti forti (Di giovedì 6 agosto 2020) La Protezione civile regionale della Calabria ha emesso un messaggio di Allertamento unificato come avviso di criticita’ con Allerta gialla fino alle ore 24 e arancione per la giornata di domani su tutta la regione. In particolare sono previste piogge e temporali sparsi oltre a venti forti su tutta la Calabria. L’Allerta arancione riguarda sua le criticita’ Meteo marine che idrogeologiche.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

