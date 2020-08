Wall Street in deciso rialzo (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Wall Street prosegue le contrattazioni in rialzo, complici i dati del PMI e dell’ISM dei servizi, che hanno contribilanciato i dati del mercato del lavoro sotto le attese. Il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,13%, a 27.133 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.327 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,25%); con analoga direzione, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,66%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti materiali (+2,28%), beni industriali (+1,66%) e finanziario (+1,59%). Il settore utilities, con il suo -1,13%, si attesta come peggiore del mercato. Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+9,15%), Boeing ... Leggi su quifinanza

