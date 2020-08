Vendite in Europa a livelli pre-pandemia. Sale l’attività nei servizi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Raffica di dati questa mattina che nel complesso confermano una ripresa dell’attività economica in Europa nei mesi estivi. Eurostat fa sapere che in giugno il commercio al dettaglio nella zona euro è aumentato del 5,7% rispetto al mese precedente. A maggio era rimbalzato del 20,3%. Questo significa che i volumi delle Vendite sono tornati ai livelli di febbraio 2020, prima dell’inizio delle misure di contenimento. Relativo al mese di luglio invece l‘indice Pmi composito che fotografa l’andamento sia delle aziende manifatturiere sia del terziario e che è salito a 54,9 punti. Quota 50 indica la spartiacque tra contrazione e fase espansiva. L’incremento è di ben 6 punti rispetto a giugno, rialzo più forte dal giugno 2018. E’ inoltre la prima volta che l’indicatore ... Leggi su ilfattoquotidiano

