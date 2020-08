Ufficiale: Rangers, Itten e Roofe alla corte di Gerrard (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Rangers di Steven Gerrard chiude due colpi in vista della nuova stagione che è appena cominciata. Il club scozzese attraverso i canali ufficiali ha annunciato l’arrivo dell’attaccante svizzero Cédric Itten che ha firmato un contratto quadriennale, stessa cosa per l’inglese, Kemar Roofe. Two for Tuesday pic.twitter.com/J7LHdlx8VJ — Rangers Football Club (@RangersFC) August 4, 2020 Foto: twitter Rangers L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

