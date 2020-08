Termometri smart migliori: temperatura e umidità a casa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per misurare la temperatura e l'umidità della nostra abitazione o di una specifica stanza della casa possiamo affidarci, oltre ai classici Termometri e igrometri a colonna o digitali, anche ai nuovi Termometri smart, in grado di connettersi al telefono o direttamente a Internet per comunicare i dati rilevati tramite una comoda app, così da poter gestire la temperatura di casa in base ai valori che ci verranno comunicati.In questa guida vi mostreremo quindi come funzionano i Termometri smart e quali modelli acquistare online, così da poter rendere ancora più smart la nostra abitazione, la nostra stanza o il nostro ufficio (in particolare se abbiamo anche altri dispositivi di domotica per ... Leggi su navigaweb

Da lunedì - in attesa di un nuovo atto di indirizzo che regoli lo smart working fino al 31 dicembre - i comunali dovranno rientrare in ufficio. Questo il senso della direttiva emanata dal vicesindaco ...

